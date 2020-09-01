Нижегородским спортсменам разрешено тренироваться и участвовать в соревнованиях без масок. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе правительства региона 7 сентября 2020 года.
В частности, ношение масок становится необязательным для спортсменов и судей в период тренировок и соревнований.
Изменения касаются также проведения спортивных мероприятий. Забор материала для теста на коронавирусную инфекцию теперь может быть осуществлен не за два, а за три дня до соревнований.
В организациях, которые проводят спортивные мероприятия, также снят запрет на продажу продуктов питания, в том числе напитков, произведенных и упакованных в заводских условиях.
Напомним, 29 мая изменениями в указ губернатора о режиме повышенной готовности Глеб Никитин разрешил возобновить работу спортивным объектам, необходимым для тренировок спортсменов высокого класса и профессиональных спортклубов.
Изменениями в указ от 30 июня Глеб Никитин разрешил открыться организациям, осуществляющим спортивную подготовку.
С 5 августа в регионе был увеличен состав спортсменов, которые могут одновременно заниматься в закрытых помещениях и на открытых площадках: до пяти человек в закрытых помещениях и до 15 - на открытых площадках.
Кроме того, кинотеатры возобновили свою работу 25 августа. Теперь, с 7 сентября, в кинотеатры Нижегородской области разрешено брать продукты и напитки.
Согласно другим изменениям в указ губернатора 7 сентября, читальные залы библиотек Нижегородской области также возобновляют работу.
Хронология распространения инфекции, принимаемые меры и поэтапное снятие ограничений подробно опубликованы в материале НИА "Нижний Новгород".
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