Продукты и напитки разрешили брать в нижегородские кинотеатры

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 сентября 2020 года.
Теперь разрешена продажа продуктов питания и напитков в кинотеатрах, но с одним условием - в герметичной упаковке.
"Много обращений поступало от кинотеатров по поводу продажи еды и напитков. Действительно, это давно уже стало важной частью просмотра фильмов и дополнительным источником доходов для предпринимателей. Поэтому во взаимодействии с санитарными врачами мы решили принять эту меру", - добавил губернатор Нижегородской области.
Напомним, кинотеатры возобновили свою работу 25 августа.
Кроме того, согласно предыдущим изменениям в указ губернатора, с 19 августа в Нижнем Новгороде заработали детские сады.
Также с 1 сентября образовательный процесс в школах, колледжах и вузах был организован в очной форме. Однако образовательные организации работают с определенными требованиями.
Согласно изменениям в указ губернатора 7 сентября, читальные залы библиотек Нижегородской области также возобновляют работу.
Хронология распространения инфекции, принимаемые меры и поэтапное снятие ограничений подробно опубликованы в материале НИА "Нижний Новгород".
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