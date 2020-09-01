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Культура и отдых

Продукты и напитки разрешили брать в нижегородские кинотеатры

07 сентября 2020 10:44  [109] Культура и отдых

Фото: с сайта ptzgovorit.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 сентября 2020 года.

Теперь разрешена продажа продуктов питания и напитков в кинотеатрах, но с одним условием - в герметичной упаковке.

"Много обращений поступало от кинотеатров по поводу продажи еды и напитков. Действительно, это давно уже стало важной частью просмотра фильмов и дополнительным источником доходов для предпринимателей. Поэтому во взаимодействии с санитарными врачами мы решили принять эту меру", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, кинотеатры возобновили свою работу 25 августа.

Кроме того, согласно предыдущим изменениям в указ губернатора, с 19 августа в Нижнем Новгороде заработали детские сады.

Также с 1 сентября образовательный процесс в школах, колледжах и вузах был организован в очной форме. Однако образовательные организации работают с определенными требованиями.

Согласно изменениям в указ губернатора 7 сентября, читальные залы библиотек Нижегородской области также возобновляют работу.

Хронология распространения инфекции, принимаемые меры и поэтапное снятие ограничений подробно опубликованы в материале НИА "Нижний Новгород".

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