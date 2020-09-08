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Происшествия

Мобильные телефоны с помощью пушки пытались перебросить в колонию Нижегородской области

08 сентября 2020 15:54  [74] Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Мобильные телефоны с помощью пушки пытались перебросить в колонию № 14 в Семенове (р.п. Сухобезводное). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России Нижегородской области 8 сентября 2020 года.

Мужчина перекинул запрещенные предметы с помощью самодельной духовой пушки, изготовленной из трубы и газового баллона.

У него был обнаружен сверток, в котором находились 8 сотовых телефонов, 19 сим-карт, 22 единицы гарнитуры для мобильных телефонов, а также 2 контейнера с таблетками.

В настоящее время проводится экспертиза изъятых таблеток.

Напомним, в июне этого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1.

Напомним также, в апреле этого года наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16. До этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. 

В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.

Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Также партию наркотиков и мобильники мужчин пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы.

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