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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

08 сентября 2020 19:22  [98] Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 100 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 8 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 226 заболевших COVID-19 - это на 100 человек больше, чем днем ранее - 7 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 28 859 человек.

Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Еще 146 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 8 сентября, в том числе за прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай COVID-19.

Еще пять нижегородских школ ввели карантин по коронавирусу

На 8 сентября на карантин закрывается пять классов в пяти школах региона. Четыре из них находится в Нижнем Новгороде. Об одной из них известно, что это второй класс школы №44 в Советском районе, ученик которой находился в контакте с заболевшим родственником. Однако ребенок с 1 сентября школу не посещал, но класс будет находиться на карантине до вынесения постановления об отмене.

НПАТ не готов отказаться от работы кондукторов в пользу валидаторов

Сегодня в Нижнем Новгороде нет условий для быстрого перехода к режиму самообслуживания, считают в МП "Нижегородпассажиравтотранс", поскольку до 30% поездок оплачивается наличными денежными средствами.

Глава нижегородского минобразования Сергей Злобин переболел коронавирусом

Министр рассказал, что проходил лечение в стационаре инфекционной больницы №2. Врачи диагностировали у него поражение легких и констатировали негативную динамику. Однако, через две недели ему удалось восстановиться.

Горадминистрация объяснила вырубку деревьев на пл.Октябрьской в центре Нижнего Новгорода

Деревья вырубили у здания Сбербанка на пересечении улиц Варварской и Октябрьской. В районной администрации рассказали, что растения были больными и сейчас на их место высадят новые деревья, создав аллею из лип.

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