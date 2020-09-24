Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 86 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 86 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 25 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 605 заболевших COVID-19 - это на 86 человек больше, чем день назад 24 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 31 558 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 682 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 31 человека.

Далее следует Ленинский район (2 516 заболевших, за прошедшие сутки - на 30 человек больше), Канавинский (1 972, ни одного заболевшего), Советский (1 821, на шестерых заболевших больше), Московский (1 645, еще восемь заболевших), Сормовский (1 620, заболело еще восемь человек), Нижегородский (1 274, рост на двоих заболевших) и Приокский (1 075, за сутки инфекция подтвердилась у одного жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 755, за прошедшие сутки — 24 новых случаев заболевания), Павловский район (1 506, за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания), Борский (1 103, еще три новых случая заболевания), Богородский (812, один новый случай заболевания), Кстовский (738, зарегистрировано трое заболевших), Кулебакский (617, ни одного нового случая заболевания), Городецкий (588, за сутки инфекция подтвердилась у пятерых жителей), Семеновский (549, два новых случая), Володарский (542, двое заболевших), Арзамас (448, инфекция подтвердилась у одного жителя), и Дивеевский (435, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что в 30 районах Нижегородской области и одном районе Нижнего Новгорода за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".