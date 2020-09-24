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Общество

НПАТ планируется передать из городской в областную собственность

28 сентября 2020 13:05  [33] Общество

Муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) планируется передать из городской в областную собственность. Об этом сообщается в повестке заседания Думы нового VII созыва. Само заседание впервые в новом составе пройдет завтра, 29 сентября 2020 года.

В частности, предложено передать два муниципальных предприятия: НПАТ и "Нижегородскую городскую транспортную компанию", а также имущество двух МП в государственную собственность Нижегородской области.

Напомним, полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта нижегородской агломерации были переданы на региональный уровень еще в декабре прошлого года.

Ситуация в НПАТ в начале этого года выглядела следующим образом: большая часть городских субсидий НПАТ в 2019 году ушла на покрытие убытков. Субсидии предприятию из городского бюджета в 2019 году составили 209,5 млн рублей, из них 195,5 млн рублей ушло на покрытие убытков прошлых лет. На 2020 год субсидия из городского бюджета для НПАТ не была предусмотрена.

Но в мае этого года стало известно, что  НПАТ и МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) получили из бюджета Нижнего Новгорода 40 млн рублей. Эти средства предназначены в качестве возмещения части затрат в связи с ухудшением экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Доходы НПАТ за прошлый год составили 2,9 млрд рублей, что на 42% больше, чем за 2018 год. Расходы за 2019 год составили 2,1 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем за 2018 год. Убыток предприятия составил 19,9 млн рублей.

В 2018 году при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было закуплено 100 автобусов, в 2019 – еще 200. Это самое крупное обновление автопарка НПАТ за долгие годы.

Что касается кадровых изменений, то Никита Злобин ушел с должности руководителя НПАТ в августе этого года.

Кроме того, в сентябре стало известно, что новая транспортная схема Нижегородской области предусматривает минимизацию всех дублирующих маршрутов.

Добавим, что помимо темы, связанной с НПАТ, на заседании 29 сентября депутаты также рассмотрят вопросы об избрании председателя Думы нового VII созыва, заместителей председателя и о формировании постоянных комиссий Думы, а также вопрос о назначении конкурса на должность главы Нижнего Новгорода.

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