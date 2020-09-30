Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 88 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 88 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 1 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 118 заболевших COVID-19 - это на 88 человек больше, чем вчера – в среду 30 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 585 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 822 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 17 человек.

Далее следует Ленинский район (2 593 заболевших, за прошедшие сутки на 13 человек больше), Канавинский (2 025, еще девять заболевших), Советский (1 938, на 26 жителей больше), Московский (1 689, еще восемь заболевших), Сормовский (1 639, заболели еще трое человек), Нижегородский (1 302, восемь заболевших) и Приокский (1 110, за сутки инфекция подтвердилась у 14 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 854, за прошедшие сутки — 17 новых случаев заболевания), Павловский район (1 516, за сутки три новых случаев заражения), Борский (1 125, еще три новых случая), Дивеевский (436, ни одного нового случая), Балахнинский (442, заболевших не зарегистрировано), Арзамас (486, пятеро заболевших), Володарский (549, двое заболевших), Семеновский (555, один новый случай), Городецкий (613, один заболевший), Кулебакский (644, три новых случая), Кстовский (743, один инфицированный) и Богородский (822, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что за сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 24 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".