Нижний сегодня: главные события дня Общество

Четыре школы Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ

На карантине по COVID-19 два учреждения - школа в п.Октябрьский на Бору и школа в с.Носовая Краснобаковского района. На карантине по ОРВИ сейчас кадетская школа-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова Володарского района и школа в с.Полх-Майдан Вознесенского района. При этом с карантина по ОРВИ за сутки вышли две школы (школа № 5 в Кстове и школа № 22 в Нижнем Новгороде).

Нижегородцев ждут новые меры, позволяющие снизить риск заражения коронавирусом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин намерен в ближайшее время внести изменения в указ о режиме повышенной готовности. Эти изменения позволят снизить риски заражения жителей региона коронавирусной инфекцией.

Обнародована новая информация о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 33 805 человек, в том числе 227 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 204 новых случая.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 98 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 7 октября в Нижнем Новгороде зарегистрирован 16 681 заболевший COVID-19 - это на 98 человек больше, чем во вторник 6 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 33 805 человек.

Нижегородские власти усилят масочный режим во избежание повторной самоизоляции

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и торговых сетях. Он сказал, что экономика региона и бизнес нелегко перенесли весну, когда в стране действовал период нерабочих дней, поэтому сейчас нужно сделать все возможное, чтобы ситуация не повторилась.

Дзержинский филиал "Почты России" не смог оспорить штраф в деле о торговле продуктами

Начальник Дзержинского почтамта издал приказ, который обязывает почтальонов торговать продуктами питания при доставке гражданам пенсий и пособий.

Сгоревший охотничий домик Баташёвых в Выксе предложено продать за 1 рубль

Объект культурного наследия XVIII века - сгоревший в конце сентября этого года охотничий домик Баташёвых в Выксе предложено продать за 1 рубль. Представители администрации города рассчитывают, что реконструкцией охотничьего домика займётся будущий собственник.

Замглавы администрации Сарова Сергей Анипченко умер от COVID-19

Замглавы администрации Сарова по соцвопросам Сергей Анипченко умер от COVID-19. Ему было 63 года. Сергей Анипченко проработал в администрации Сарова более 20 лет, занимаясь решением социальных вопросов и помощи незащищенным категориям граждан. За долгую карьеру имеет многочисленные награды и поощрения.

Горадминистрация и подрядчик заключили мировое соглашение после пожара в музее Горького

Администрация Нижнего Новгорода и подрядчик, осуществляющий реставрацию Литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26), заключили мировое соглашение после пожара, который случился на объекте летом 2020 года. После пожара администрация решила расторгнуть контракт с подрядчиком, однако компания обратилась в суд. В ходе заседания суда стороны заключили мировое соглашение.