Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 234 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 8 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 227 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 34 039 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 4 354 (вчера - 4 244).

В настоящее время около 2,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,7 тысячи заболевших лечатся в больницах, 16 человек находится в обсерваторах.

"К сожалению, в регионе растет уровень заболеваемости. Коронавирус представляет особую опасность для пожилых граждан, для беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Они наиболее подвержены риску заражения и тяжело переносят болезнь. Считаю правильным, чтобы в этот сложный период они по возможности не покидали дом и поберегли свое здоровье", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом на 8 октября уже 29 085 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 120 человек, а четыре случая заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 990 363 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 290,6 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".