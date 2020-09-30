Глеб Никитин назвал минимальный срок длительности ограничений в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал минимальный срок длительности ограничений в регионе. Такой информацией глава региона поделился в своем аккаунте сети Instagram, общаясь с подписчиками.

Подписчики интересовались сроками действия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

"Режим повышенной готовности продолжит действовать в той или иной мере до массовой вакцинации", - ответил Глеб Никитин.

Он напомнил, что вакцина должна прибыть в Нижегородскую область в начале следующего года. Также глава региона выразил надежду, что до этого усиливать ограничения не придется.

Ранее Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".