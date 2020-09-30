Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 271 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области по данным на 12 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 262 новых случая COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 35 076 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 4 930.

В настоящее время около 3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 2 тысячи заболевших лечатся в больницах, 30 человек находится в обсерваторах.

При этом на 12 октября уже 29 529 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписан еще 41 человек, а пять случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 028 622 человека, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 312 тестов на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".