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Общество

Администрация Дзержинска получила крупный штраф из-за свалки

14 октября 2020 11:38  [85] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Администрация Дзержинска оштрафована на 400 тысяч рублей за несанкционированную свалку отходов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили в промзоне Дзержинска старую заброшенную несанкционированную свалку отходов. Кроме того, на свалке были обнаружены следы от ковшей землеройных машин в результате проведения незаконных земляных работ. На момент обследования с территории несанкционированной свалки вывозили спецтехнику.

В отобранных пробах специалисты обнаружили остатки битого кирпича, древесину, металл, полимерный материал, резину, стекло, текстиль. Исследуемые отходы относятся к IV классу опасности.

Ответственным за сохранность на территории является администрация Дзержинска. Был составлен протокол по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Представители администрации Дзержинска оспаривали постановление в суде, в жалобе просили его отменить.

Изучив материалы дела, судья пришел к выводу, что вина администрации полностью доказана.

Решением судьи Дзержинского городского суда постановление межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия о назначении штрафа оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения. Решение в законную силу не вступило.

Отметим, что свалки вокруг Дзержинска – нередкое явление. К примеру, несанкционированную свалку объемом больше 1300 куб.м. ликвидировали в ноябре прошлого года. Прошлым летом экологи обнаружили очередную свалку ртутных ламп. В этом году была найдена даже свалка хлеба.

"Приволжье - ТрансСервис-НН" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за разлива отходов с автомойки около Дзержинска в феврале этого года.

Администрация Дзержинска ранее призвала жителей сообщать о свалках через интерактивную экологическую карту.  Жители Дзержинска могут оставить заявку двумя способами: через электронную форму или прислать на электронную почту svalka313@yandex.ru.

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