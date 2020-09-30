Дмитрий Гительсон покинул пост замглавы Нижнего Новгорода

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Дмитрий Гительсон покинул пост заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
12 октября был его последним рабочим днем в городской администрации.
Дмитрий Гительсон был назначен на эту должность в феврале 2019 года. Он курировал работу департамента соцпроектов и коммуникаций, а также департамента по соцполитике. В его ведении была работа с городскими сообществами и активистами разных возрастов.
В новой структуре должность заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям не предусмотрена.
Напомним, и.п. главы города Юрий Шалабаев участвует в конкурсе на мэра Нижнего Новгорода в октябре этого года.
В сентябре этого Илья Штокман был назначен заместителем главы администрации Нижнего Новгорода – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, вместо Алексея Карапузова.
Есть и другие кадровые перестановки: Илья Лагутин стал главой администрации Нижегородского района в октябре этого года, вместо Александра Вовненко.
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