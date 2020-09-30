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Политика

Дмитрий Гительсон покинул пост замглавы Нижнего Новгорода

14 октября 2020 17:09  [31] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дмитрий Гительсон покинул пост заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

12 октября был его последним рабочим днем в городской администрации.

Дмитрий Гительсон был назначен на эту должность в феврале 2019 года. Он курировал работу департамента соцпроектов и коммуникаций, а также департамента по соцполитике. В его ведении была работа с городскими сообществами и активистами разных возрастов.

В новой структуре должность заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям не предусмотрена.

Напомним, и.п. главы города Юрий Шалабаев участвует в конкурсе на мэра Нижнего Новгорода в октябре этого года.

В сентябре этого Илья Штокман был назначен заместителем главы администрации Нижнего Новгорода – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, вместо Алексея Карапузова.

Есть и другие кадровые перестановки: Илья Лагутин стал главой администрации Нижегородского района в октябре этого года, вместо Александра Вовненко.

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