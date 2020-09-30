Нижний Новгород получит еще 40 московских б/у троллейбусов Общество

Еще 40 московских б/у троллейбусов планируется передать в Нижний Новгород. Об этом сообщается в проекте решения Думы. Окончательно депутаты проголосуют по данному вопросу на заседании 28 октября 2020 года.

Речь идет о троллейбусах ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусах пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска, троллейбусах СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска.

Также сообщается, что в феврале 2020 года была организована командировка специалистов МП "Нижегородэлектротранс" для предварительного осмотра подвижного состава. Все 40 троллейбусов, на момент осмотра находились в удовлетворительном техническом состоянии и использовались в перевозке пассажиров. Лакокрасочное покрытие кузова не нарушено, находится в хорошем состоянии. Кузова и салоны находятся в исправном состоянии, низкий пол по всей длине салона, ступенек нет. Напротив средней двери имеется накопительная площадка для стоящих пассажиров, на которой также возможно размещение инвалидной или детской коляски. Троллейбусы оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателем.

Транспорт, как и прежде, будет передан в собственность города безвозмездно. Ранее агентство "НИА Нижний Новгород" сообщало о том, что администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду этих 40 троллейбусов.

Напомним, первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте. Но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.