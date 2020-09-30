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Общество

Обнародованы новые данные по заразившимся коронавирусом нижегородцам

15 октября 2020 11:36  [198] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 281 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 277 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 35 908 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 5 216 (вчера - 5 079).

В настоящее время около 3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 2,1 тысячи заболевших лечатся в больницах, 41 человек находится в обсерваторах.

При этом на 15 октября уже 30 050 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 133 человека, а шесть случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 061 757 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 352,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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