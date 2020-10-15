Жительница Ветлуги вновь получила условный срок за сообщение о "бомбе" Происшествия

Жительница Ветлуги вновь получила условный срок за сообщение о "бомбе". Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 16 октября 2020 года.

Судом установлено, что в июне этого года около 18 часов 24-летняя девушка в состоянии опьянения со своего мобильного телефона позвонила в Единую дежурную диспетчерскую службу и сообщила ложные сведения о заложенной в здании автостанции Ветлуги бомбе. Ранее, в декабре прошлого года она совершила аналогичное преступление, за что осуждена к ограничению свободы на 1 год.

В этот раз суд назначил наказание - 1,5 года ограничения свободы (без отбывания в колонии).

Кроме того, с нее взыскали почти 7 тысяч рублей в пользу Российской Федерации.

Ранее, житель Ветлужского района был осуждён условно за звонок в ФСБ о "теракте".

Отметим, что это далеко не первый случай поступления ложной информации. Ранее житель Богородского района получил 4 года колонии за ложное сообщение о бомбе на железнодорожном вокзале Дзержинска.

Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в зданиях полиции и больницы. По решению суда одному из них назначили штраф 10 тысяч рублей, приятелю - один год лишения свободы условно.

К примеру, нижегородский автоэлектрик заплатил 200 тысяч рублей за сообщение о "теракте".

Пьяный житель Пильнинского района сообщил о "теракте" в скорую помощь. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель Советского района получил один год ограничения свободы за сообщение о "заложенной" бомбе в подъезде своего дома.

Также в 2018 году суд приговорил жителя Пильнинского района к 3 годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.