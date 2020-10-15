Департамент безопасности не выявил нарушений при проверке нижегородских кинотеатров Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Сотрудники департамента региональной безопасности не выявили нарушений при проверке нижегородских кинотеатров на предмет соблюдения мер при угрозе распространения COVID-19 в соответствии с указом губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 16 октября 2020 года.

Рейды прошли в сети кинотеатров "Синема парк" и "Империя грез" в ТЦ "Рио", "7 небо", "Небо", а также в кинотеатре "Орленок".

По результатам проверки было установлено, что в кинотеатрах соблюдается масочный режим, организован входной контроль посетителей, имеются дезенфицирующие средства, ведется уборка, выдаются маски, нанесена разметка. Продукты питания продаются в закрытой таре, в наличии имеются рециркуляторы воздуха, сотрудникам измеряют температуру, а количество проданных билетов лимитировано. С руководством кинотеатров проведены профилактические беседы.

Отметим, что по итогам проверок в общественном транспорте, трех перевозчиков оштрафуют из-за того, что пассажиры ездили без масок. Материалы будут направлены в правоохранительные органы.

По итогам проверок в продуктовых магазинах три нижегородских объекта уже закрыли.

Напомним, с 16 октября губернатор региона Глеб Никитин ввел новые ограничения для Нижегородской области при ношении масок. Теперь жители региона с признаками респираторных заболеваний должны надевать маски или респираторы, как только выходят из дома. При появлении острых признаков заболеваний необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача) без посещения поликлиник и больниц, а также соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

Кроме того, предыдущие изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания, начиная с 12 октября. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.