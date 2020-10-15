Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин рассказал об экономическом и социальном эффекте от дороги Неклюдово-Золотово на Бору

Транспортная развязка Неклюдово-Золотово на Бору введена в эксплуатацию 23 октября. Губернатор Нижегородской области сказал, что благодаря этой дороге вырастет инвестиционная привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость, улучшится дорожная ситуация, что позитивно отразится и на туристическом потенциале.

Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Еще 366 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 23 октября. Вчера было зарегистрировано 354 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 38 480 человек

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 131 жителя Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 23 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 18 815 заболевших COVID-19 - это на 131 человека больше, чем в четверг 22 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 480 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 273.

Следователи проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в Кстовском районе

Рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесистой местности обнаружены нефтепродукты. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Нижегородец случайно попал петардой в окно жилого дома, ущерб составил 700 тысяч рублей

Нижегородец в состоянии алкогольного опьянения у подъезда жилого дома на ул. Ванеева в Советском районе запустил пиротехническое изделие, которое пробило стекло лоджии одной из квартир, и попал в спальню. Далее начался пожар, и его удалось потушить через 1,5 часа. Ущерб составил 700 тысяч рублей. Суд назначил 38-летнему мужчине наказание 1 год исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Она была принята в июле, и является историческим минимумом.