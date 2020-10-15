Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 131 жителя Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 131 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 23 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 18 815 заболевших COVID-19 - это на 131 человека больше, чем в четверг 22 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 480 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 273.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 517, что на 33 человека больше, чем день назад.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 972, за прошедшие сутки на 15 человек больше), Советский (2 415, на 13 жителей больше), Канавинский (2 238, еще 10 заболевших), Московский (1 960, зарегистрировано 14 заболевших), Сормовский (1 880, заболели еще 26 человек), Нижегородский (1 456, еще 12 заболевших) и Приокский (1 377, за сутки инфекция подтвердилась у восьмерых) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 498, за прошедшие сутки - 53 новых случая заболевания), далее следуют Павловский район (1 745, за сутки - 44 новых случая заражения), Борский (1 357, еще 25 новых случаев), Богородский (959, еще 10 новых случая), Кстовский (819, подтверждено шесть случаев заболевания), Кулебакский (763, заболевших за сутки не зарегистрировано), Городецкий (756, заболели восемь человек), Семеновский (632, ни одного случая заболевания), Володарский (604, один новый случай), Балахнинский (542, заболели двое человек) районы и Арзамас (538, двое заболевших).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 20 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".