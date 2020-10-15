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Общество

Инфекционное отделение под COVID-19 готовят к открытию в Уренской ЦРБ

26 октября 2020 10:51  [41] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Обновленное инфекционное отделение для пациентов с COVID-19 вскоре откроется в Уренской ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам посещения больницы.

Губернатор побывал в "красной зоне" больницы, где проходят лечение пациенты с COVID-19, и пообщался с коллективом медицинского учреждения.

"Медики произвели очень сильное впечатление. Работают четко и профессионально и при этом с душой. Очевидно, что пациенты благодарны им, многие хорошо отзываются о лечении. Все рекомендации по безопасности соблюдаются неукоснительно", - отметил Глеб Никитин.

В начале пандемии на базе Уренской ЦРБ открылся госпиталь для лечения пациентов. После улучшения эпидемиологической обстановки произошло реперепрофилирование коечного фонда. С возобновлением роста заболеваемости COVID-19 часть коек вновь были перепрофилированы под госпиталь для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. 

"Перепрофилирование коек - вынужденная мера. Сейчас необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы возвращать коечный фонд к нормальному режиму работы. Вскоре в Урене откроется обновленное инфекционное отделение. Его основной задачей на данном этапе, конечно, станет помощь больным COVID-19", - отметил Глеб Никитин.

Сейчас ведется капитальный ремонт инфекционного отделения и монтаж кислородной системы. Работы должны завершиться в середине ноября. После этого появится возможность дополнительно развернуть 50 коек инфекционного профиля, обеспеченных кислородом.

Также в рамках программы капитальных ремонтов учреждений здравоохранения Нижегородской области ведутся работы в поликлинике Уренской ЦРБ.

"Мы привлекаем все возможные ресурсы для того, чтобы районные учреждения здравоохранения могли отвечать на новые вызовы и при этом справляться с обычными задачами", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Воскресенская ЦРБ до конца этого года получит новое медоборудование на сумму около 2 млн рублей, Дивеевская ЦРБ получила новое оборудование на сумму более 13 млн рублей, Лысковская ЦРБ - на сумму около 16 млн рублей, Уренская ЦРБ - на 49 млн рублей, Городецкая ЦРБ – на 69 млн рублей. Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 млн рублей.

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