Новая партия б/у троллейбусов из Москвы принята в собственность Нижнего Новгорода Общество

Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города 40 б/у троллейбусов из Москвы. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 28 октября 2020 года.

Речь идет о троллейбусах ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусах пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска, троллейбусах СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска.

Согласно информации, все 40 троллейбусов находятся в удовлетворительном состоянии.

Транспортные средства переданы в собственность города безвозмездно.

Ранее агентство сообщало, что администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду этих 40 троллейбусов, в качестве второй партии.

Напомним, первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте. Но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.