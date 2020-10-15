Восемь б/у троллейбусов-гармошек из Москвы выйдут на нижегородские маршруты Общество

Восемь б/у троллейбусов-гармошек из Москвы выйдут на нижегородские маршруты. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс" 30 октября 2020 года.

Троллейбусы-гармошки входят в партию из 40 безвозмездно передаваемых троллейбусов из Москвы.

Вся партия состоит из троллейбусов ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусов пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска и троллейбусов СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска.



На предприятии уточнили, что восемь троллейбусов-гармошек особо большого класса произведены в 2010–2011 годах. Среди них пять машин модели "Авангард 62151", две – "Мегаполис 6206-01" и одна модель "АКСМ 6237".

В МП "Нижегородэлектротранс" уточнили, что троллейбусы-гармошки примет депо №2. Они выйдут на маршрут № 10.

В дальнейшем планируется, что троллейбусы-гармошки также будут курсировать по маршруту № 13.

В целом, все 40 троллейбусов будут распределены между всеми троллейбусными депо и выйдут на работу по всем маршрутам. Это уже вторая поставка неновых троллейбусов в Нижний Новгород.

Напомним, первая партия была доставлена в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте. Но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять из 30-ти московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.

Добавим, что в прошлом году в городе пытались выпустить на линию также автобусы-гармошки, но только в определенные часы и на определенные маршруты.