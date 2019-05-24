Первый автобус-гармошка вышел на нижегородский маршрут 27 мая Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый автобус-гармошка вышел на нижегородский маршрут 27 мая 2019 года. Как сообщила директор департамента транспорта администрации города Елена Лекомцева он будет курсировать по маршруту № 48.

Как пояснил директор филиала №2 МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Лазарев, выбор маршрута № 48 связан с тем, что двигатель автобуса проходит обкатку, и поэтому необходим путь следования с наименьшим количеством подъемов.

"В среднем автобус в день проходит 200-250 километров. Планируется, что в течение месяца обкатка будет пройдена. После обкатки мы будем запускать автобусы уже и в верхнюю часть города", - добавил Дмитрий Лазарев.

Он отметил, что из-за размеров автобус-гармошка может ходить только по определенным маршрутам: №№ 1, 48 и 68.

Елена Лекомцева также добавила, что всего до сентября этого года планируется отремонтировать 10 автобусов-гармошек.



Ранее глава города Владимир Панов заявлял о планах по возврату автобусов-гармошек на нижегородские маршруты. Группа ГАЗ ремонтирует их бесплатно. Гарантия на новые двигатели – два года.

Напомним, в марте 2018 года прокуратура внесла представление и.о.руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрию Цыганкову за нарушение законодательства при содержании и ремонте автобусов. По результатам прокурорской проверки было установлено, что из 30 автобусов-гармошек ЛиАЗ-621322, приобретённых в 2014 году, к началу февраля 2018 года 23 автобуса не использовалось по своему назначению по причине технической неисправности. Из них 21 автобус простаивал из-за неисправности двигателя, два – из-за неисправности заднего моста.