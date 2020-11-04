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Общество

Почти 430 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Нижегородской области

08 ноября 2020 12:20  [193] Общество

Почти 430 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Нижегородской области.

Как сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф, по данным на 8 ноября в регионе выявлено 429 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на минздрав региона, 37 540 жителей Нижегородской области уже выздоровели. Только за 7 ноября 226 человек выписаны по выздоровлению.

С начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 44 тысяч человек.

Напомним, губернатор Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный (он продлен до 6 декабря), сотрудники офисов перешли на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на досрочные каникулы, после которых с понедельника, 9 ноября, учащиеся 6, 7, 8 и 10 классов перейдут на дистанционный форматобучения. Остальные (1-5 классы, а также 9 и 11 классы) будут получать образование в обычном режиме.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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