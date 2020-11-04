Вторую партию московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород до 31 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вторую партию московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород до 31 декабря. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В конкурсе по выбору подрядчика, который проводился среди субъектов малого и среднего предпринимательства, выбран ООО "Негабарит-транс". Он предложил наименьшую стоимость перевозки – 2,03 млн рублей. Это в два раза меньше начальной цены контракта, которая составляла 4,8 млн рублей.

Все троллейбусы должны будут доставлены в Нижний Новгород автомобильным транспортом по 4-6 единиц в сутки с интервалом 1-2 дня.

Из 40 троллейбусов 14 будут направлены в троллейбусное депо №1, 13 единиц – в депо №2, еще 13 – в депо №3.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города 40 б/у троллейбусов из Москвы в октябре.

Речь идет о троллейбусах ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусах пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска, троллейбусах СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска.

Напомним, первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте. Но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.