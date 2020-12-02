Депутаты Думы Нижнего Новгорода сочли исполнение нацпроектов надлежащим Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода посчитали исполнение нацпроектов в городе - надлежащим. Такую оценку они дали на заседании 16 декабря 2020 года.

В ходе заседания глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил депутатам отчет о финансовом и техническом исполнении 12 федеральных проектов в рамках семи национальных проектов, в которых принимает участие Нижний Новгород. По каждому из нацпроектов положительное решение было принято единогласно.

Всего на финансирование нацпроектов в 2020 году было выделено 3,3 млрд рублей. По оценке Юрия Шалабаева, прогнозируемое исполнение нацпроектов к концу года составит 3,2 млрд рублей - или более 96,7%. На 1 декабря оно составляло 1,9 млрд рублей или 57,7%.

"Сейчас идет активное закрытие контрактов и оплата по итогам выполненных работ", - пояснил он.

Жилье и городская среда

В частности, по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде в 2020 году благоустроили 32 общественных пространства и 61 двор. Среди крупных проектов – парк культуры и отдыха Автозаводского района (вторая очередь), парк им. Пушкина (вторая очередь), Светлоярский парк, бульвар Авиастроителей.

Кроме того, к концу года будет завершено строительство и закуплено оборудование для детского сада по проспекту Кораблестроителей.

До конца текущего года будет заключен контракт и выплачен аванс на строительство школы на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха".

По программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в текущем году было расселено 4587 кв.м. аварийного жилья в рамках первого этапа и 497 кв.м. – в рамках второго.

Образование

В результате реализации национального проекта "Образование" в Нижнем Новгороде появится 2175 новых мест в школах.

Юрий Шалабаев сообщил, что в 2020 году были построены и введены в эксплуатацию две школы - на проспекте Гагарина и в ЖК "Цветы". В школе в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии на сегодняшний день завершено строительство, идут пуско-наладочные работы.

Кроме того, в 23 школах были отремонтированы классы для внедрения цифровой образовательной среды.

Демография

Национальный проект "Демография" в Нижнем Новгороде планируется исполнить на 100% до конца года.

За год в эксплуатацию ввели три детских садика, строительство которых началось в 2019 году. Это - детский сад № 115 по ул. Шаляпина в Московском районе, детский сад № 119 по ул. Маршала Жукова в Приокском районе, детское дошкольное учреждение по ул. Бурнаковская в Московском районе. В результате создано дополнительно 150 мест для детей ясельного возраста и 476 мест для детей в возрасте от трех до семи лет.

По словам Юрия Шалабаева, в этом году в Нижнем Новгороде также началось строительство шести детских садов.

Безопасные и качественные автомобильные дороги

По ремонту дорог в Нижнем Новгороде, по прогнозам Юрия Шалабаева, показатели к концу года также будут исполнены на 100%.

К нормативным требованиям приведено 25 участков на сумму 494,8 млн рублей.

Отметим, что деньги полученные в качестве экономии были направлены на заключение дополнительных контрактов.

Экология

По нацпроекту "Экология" город перевыполнил план по федеральному проекту "Оздоровление Волги".

Сейчас в Нижнем Новгороде ведутся работы на двух городских водопроводных станциях "Слудинская" и "Малиновая гряда". Техническая готовность первой составляет 80%, при плановых показателях - 70%, второй –70,5%, при плане в 40%. Основная цель нацпроекта – в три раза снизить сбросы загрязненных сточных вод в Волгу до 2024 года.

В настоящее время на Слудинской водопроводной станции выполнены работы по прокладке кабеля, погружению свай, устройству шпунтового ограждения, разработке котлована. На водопроводной станции "Малиновая гряда" специалисты завершили работы по устройству фундамента, выполнен монтаж армокаркаса и другие работы.

В ходе работ на объектах появятся сооружения для ликвидации сброса промывных вод, а также сбору и перекачке осадка. Это позволит снизить сброс неочищенных сточных вод в Оку и Волгу. Их планируется завершить в 2021 году.

Культура

Задачи национального проекта "Культура" в Нижнем Новгороде в 2020 году уже исполнены полностью. По словам Юрия Шалабаева, были закуплены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для школ искусств №№ 1, 3, 7, 14 и 15.

Цифровая экономика

По нацпроекту "Цифровая экономика" были выделены бюджетные средства на материально-техническое обеспечение организаций допобразования. Также средства были направлены в 76 образовательных учреждений для создания или модернизации их кабельных систем.

В заключение, по просьбе председателя Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, Юрий Шалабаев пообещал депутатам предоставлять информацию о реализации национальных проектов ежеквартально.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что критерии оценки выполнения нацпроектов будут ужесточены.

"Возможны три варианта: признание исполнения надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Если хотя бы одно мероприятие окажется невыполненным без объективных причин и оснований, то оценка будет неудовлетворительной. По каждому случаю будет проведена служебная проверка и индивидуальное рассмотрение на региональном штабе по реализации нацпроектов, а затем последуют дисциплинарные или кадровые выводы", - отметил глава региона.