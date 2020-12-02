Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стали известны признаки бессимптомно перенесенного коронавируса

Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом.

Морозы в Нижнем Новгороде к концу недели сменятся на дождь и +3°

Погода в этом сезоне не перестает удивлять аномалиями и очередная из них ожидает нижегородцев в ближайшие дни. Морозы к концу недели в Нижнем Новгороде сменятся на дождь и +3°.

Обнародованы новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 78 218 человек, в том числе еще 479 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 484 новых случая COVID-19.

Противоаварийные работы на склоне Нижегородского кремля для строительства фуникулера завершатся весной

Противоаварийные работы на склоне Нижегородского кремля, необходимые для начала строительства фуникулера завершатся весной. Проект воссоздания фуникулера предполагает три этапа: противоаварийные работы на склоне, закупку оборудования для фуникулера и строительно-монтажные работы.

Митрополит Иларион рекомендовал россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рекомендовал россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году из-за распространения коронавируса. Он заявил, что сам принял решение в этом году воздержаться от купаний на Крещение. Митрополит напомнил, что само по себе погружение в прорубь не является церковным предписанием. Люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

Владельца "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде оштрафовали из-за отсутствия работ на объекте

Владельца "Шахматного дома" (ул.Пискунова, 35) Вагана Багдасаряна оштрафовали. Протоколы о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и о проведении работ без разрешения органа, осуществляющего госнадзор за состоянием ОКН, были составлены в ноябре. Тогда же Ваган Багдасарян заявил, что не может найти реставрационную организацию, готовую продолжить и завершить в установленные сроки работы на "Шахматном доме".