Центр "Мой бизнес" в Нижегородской области возобновил личный прием граждан Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" возобновил прием граждан в очном формате. Об этом сообщили в Минпроме Нижегородской области.

Для того чтобы попасть на личный прием к специалисту, необходима предварительная запись по телефону: (831) 435-14-91. Прием осуществляется с соблюдением всех мер безопасности: сотрудникам и посетителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в помещении располагаются рециркуляторы воздуха, а также емкости с антисептиком.

В центре "Мой бизнес", расположенном по адресу: ул. Академика Сахарова, 4, а также в филиалах центра в муниципалитетах региона нижегородцы могут получить подробные консультации о мерах поддержки предпринимателей, а также об открытии нового бизнеса. Консультации проводятся, в частности, по мерам поддержки предпринимателей, принятым в условиях распространения COVID-19.

Напомним, центр "Мой бизнес" открыт в регионе по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году. За минувшие два года филиалы центра появились в 30 муниципалитетах региона и двух районах Нижнего Новгорода. О графиках работы филиалов можно узнать в администрации муниципалитета.

Также в центре продолжает работу горячая линия "Мой бизнес", где предпринимателям оказывают консультационные услуги. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что центр и окна "Мой бизнес" созданы, чтобы предпринимателям не приходилось ходить по разным учреждениям и кабинетам.

"Мой бизнес" позволяет в одном месте узнать все о мерах господдержки, предоставляемых разными структурами, и заказать нужные услуги. При этом сами услуги, меры поддержки продолжают оказывать различные организации", - подчеркнул глава региона.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых в 2021 году. Речь идет о программе Минэкономразвития России "1764".