Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области

03 февраля 2021 13:36  [58] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 85 840 человек, из которых 37 206 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 48 634 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 9 396 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 093 человека), Советский (5 199), Канавинский (3 869), Сормовский (3 573), Московский (3 468), Приокский (2 827) и Нижегородский (2 781).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (6 752 заболевших жителя), Бор (4 538), Павловский (2 431), Балахнинский (2 394), Городецкий (2 062), Выксунский (2 045), Богородский (1 846), Кулебакский (1 495), Шахунский (1 463), Кстовский (1 432), Шатковский (1 377), Володарский (1 223), Лысковский (1 187), Уренский (1 133) районы, а также Арзамас (1 091), Семеновский (1 067) и Навашинский (1 006) районы.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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