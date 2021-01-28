Глеб Никитин попросил у правительства РФ помощи на расселение дома на Краснодонцев из-за взрыва Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил у правительства России средства на расселение жителей поврежденного взрывом газа дома №17 по ул. Краснодонцев в Автозаводском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве строительства региона.

Глава региона рассчитывает на предоставление помощи из резервного фонда правительства России в 2021 году.

Сейчас рассматриваются два варианта расселения жителей поврежденных квартир. Одним из вариантов является денежная компенсация для покупки нового жилья. Второй вариант – строительство в этом же районе нового многоквартирного дома специально для пострадавших жильцов.

Окончательное решение по варианту расселения будет принято после получения ответа из правительства РФ.

Напомним, что взрыв бытового газа на шестом этаже девятиэтажного панельного дома произошел 11 июля 2020 года. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. Как установило следствие, этот шланг владельцы квартиры купили у аферистов.

В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его решено снести.

После взрыва все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Сейчас они получают от государства компенсацию на оплату проживания в арендованных квартирах или гостиницах. Например, по данным на 22 января жильцам было выплачено более 6 млн рублей. В этих средствах нуждаются почти 400 человек, проживающих в 104 квартирах поврежденного дома.

Ранее сообщалось, что расселить жителей планируется до 2023 года.