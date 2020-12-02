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Общество

Жильцам поврежденного взрывом газа дома на Краснодонцев выплатили более 6 млн рублей

22 января 2021 12:35  [69] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жильцам поврежденного взрывом газа дома №17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде выплатили более 6 млн рублей компенсаций за аренду временного жилья. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Автозаводского района.

По состоянию на 31 декабря 2020 года собственники квартир получили 6,4 млн рублей.

"В связи с окончанием финансового года в декабре 2020 года сроки выплат собственникам квартир были максимально сокращены", - отметили в администрации района.

Накануне, по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, для выплаты компенсаций району выделен еще 1 млн рублей. Тогда же деньги начали перечисляться жильцам.

Как сообщили в администрации Автозаводского района, в доме № 17 по ул. Краснодонцев всего 104 квартиры и 4 нежилых помещения. 

Напомним, что взрыв бытового газа на шестом этаже девятиэтажного панельного дома произошел 11 июля 2020 года. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. После взрыва все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах.

Сейчас собственники проживают в арендованных квартирах, расходы за найм которых компенсируются городом. Им ежемесячно выплачиваются деньги на аренду жилья: 10,4 тысячи рублей собственникам однокомнатных квартир; 13,5 тысяч рублей - двухкомнатных; 19,5 тысяч – трехкомнатных и более.

Сейчас рассматриваются два варианта расселения жителей поврежденных квартир. Одним из вариантов является денежная компенсация для покупки нового жилья. Второй вариант – специально для пострадавших жильцов могут построить новый многоквартирный дом, где бывшие жители дома №17 по Краснодонцев получат аналогичные квартиры. Но решение еще не принято.

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Теги:
Автозаводский район Взрыв газа Жилье
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