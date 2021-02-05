Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО Политика

Прошло сто дней с тех пор, как Евгений Люлин возглавил Законодательное собрание Нижегородской области.

Он был избран на этот пост 29 октября 2020 года, а сто дней исполнилось 5 февраля, что стало поводом подвести первые итоги.

За это время были одобрены изменения в бюджет и приняты поправки в законы. В частности, установлены налоговые льготы для бизнеса IT-сферы, поддержан закон о социальном предпринимательстве, были введены дополнительные льготы для проезда детей-сирот; расширен список видов деятельности, на которые распространяется патентная система налогообложения.

Подробнее о работе Евгения Люлина можно узнать в статье НИА "Нижний Новгород".

Добавим, что для Евгения Люлина это не новый опыт работы в региональном парламенте. С 2002 по 2007 годы он уже работал на посту председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

Фото предоставлены пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области