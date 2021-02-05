Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глава Минздрава опроверг обязательную вакцинацию нижегородских учителей

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о принудительной вакцинации учителей от коронавируса. Подписчиц его страницы в сети Instagram рассказали министру, что руководство школ обязывает учителей пройти вакцинацию. "Вакцинация добровольная", - написал в ответ Давид Мелик-Гусейнов.

ЦОДД напоминает о перекрытии движения под Чкаловской лестницей

Движение транспорта под Чкаловской лестницей будет запрещено на протяжении полугода. Запрет начинает действовать с 8 февраля. Движение планируется восстановить 31 июля 2021 года. Во время перекрытия данный участок можно объехать по расположенной рядом параллельной дороге.

Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за морозов

С завтрашнего дня (с 6 января) и почти до конца следующей недели температура воздуха в Нижнем Новгороде и области будет на 15 градусов ниже климатической нормы, которая в это время года варьируется от -9° до -11°.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 10 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 10 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 86 784 человек, из которых 37 605 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 49 179 – за пределами областного центра.

"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках

Главной темой юбилейного фестиваля "Горький fest" станет 800-летие Нижнего Новгорода". Организаторы уже приступила к подготовке. В этом году будут задействованы новые городские пространства и арт-площадки.

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 5 февраля

По данным на 5 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 86 784 человек, в том числе 473 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 471 новый случай COVID-19.

Нижегородские пассажиры толкали маршрутку, чтобы доехать до работы 5 февраля

Сегодня город накрыл сильный снегопад, что затруднило работу транспорта. Пассажирам одного из автобусов даже пришлось выйти на дорогу что бы помочь водителю сдвинуть маршрутку с места.