Новая схема на Циолковского
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2021 19:54  [95] Нижний сегодня: главные события дня
05 февраля 2021 19:12  [90] ЦОДД напоминает о перекрытии движения под Чкаловской лестницей
05 февраля 2021 18:16  [108] Одежду с символикой 800-летия Нижнего Новгорода разработают к юбилею города
05 февраля 2021 17:47  [172] Мемориальную доску планируется установить в Нижнем Новгороде в память о Надежде Белик
05 февраля 2021 17:12  [167] Глава Минздрава опроверг обязательную вакцинацию нижегородских учителей
05 февраля 2021 16:45  [199] Нижний Новгород вновь встал в пробках 5 февраля
05 февраля 2021 16:40  [173] Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за морозов
05 февраля 2021 16:26  [174] Нижегородский детский лагерь "Звездочка" предлагается назвать в честь Надежды Белик
05 февраля 2021 16:25  [116] Еще 75 нижегородских семей получат жилье по госпрограмме
05 февраля 2021 15:29  [194] Почти 32 тысячи жителей Нижегородской области получат уведомления о долгах за электроэнергию
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

05 февраля 2021 19:54  [95] Общество

Глава Минздрава опроверг обязательную вакцинацию нижегородских учителей

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о принудительной вакцинации учителей от коронавируса. Подписчиц его страницы в сети Instagram рассказали министру, что руководство школ обязывает учителей пройти вакцинацию. "Вакцинация добровольная", - написал в ответ Давид Мелик-Гусейнов.

ЦОДД напоминает о перекрытии движения под Чкаловской лестницей

Движение транспорта под Чкаловской лестницей будет запрещено на протяжении полугода. Запрет начинает действовать с 8 февраля. Движение планируется восстановить 31 июля 2021 года. Во время перекрытия данный участок можно объехать по расположенной рядом параллельной дороге.

Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за морозов

С завтрашнего дня (с 6 января) и почти до конца следующей недели температура воздуха в Нижнем Новгороде и области будет на 15 градусов ниже климатической нормы, которая в это время года варьируется от -9° до -11°.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 10 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 10 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 86 784 человек, из которых 37 605 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 49 179 – за пределами областного центра.

"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках

Главной темой юбилейного фестиваля "Горький fest" станет 800-летие Нижнего Новгорода". Организаторы уже приступила к подготовке. В этом году будут задействованы новые городские пространства и арт-площадки.

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 5 февраля

По данным на 5 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 86 784 человек, в том числе 473 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 471 новый случай COVID-19.

Нижегородские пассажиры толкали маршрутку, чтобы доехать до работы 5 февраля

Сегодня город накрыл сильный снегопад, что затруднило работу транспорта. Пассажирам одного из автобусов даже пришлось выйти на дорогу что бы помочь водителю сдвинуть маршрутку с места.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph