Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 5 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 473 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 5 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера был зарегистрирован 471 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 5 февраля, как и днем ранее, составляет 1.00.

По данным на 5 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 86 784 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 676 (вчера - 5 663).

В настоящее время около 3,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,3 тысячи человек лечится в больницах, шестеро жителей региона пребывает в обсерваторах.

При этом уже 78 924 нижегородца, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 444 человека, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 184.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 182 950 человек, в том числе за последние сутки протестировано 7 470 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 200,6 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.