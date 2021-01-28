Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2021 13:07  [25] АПЗ получил лицензию в области вооружения
05 февраля 2021 12:59  [33] Библиотека Варнавинского района получит тысячу книг
05 февраля 2021 12:46  [86] Молодые специалисты АПЗ получили стипендии за профессионализм
05 февраля 2021 12:31  [77] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 5 февраля
05 февраля 2021 12:20  [74] Прокуратура помогла защитить права 4 тысяч дольщиков Нижегородской области
05 февраля 2021 12:10  [82] Федеральные форматы мероприятий Года науки будут тиражировать в регионах страны
05 февраля 2021 11:23  [129] Мусорную теплоэлектростанцию могут построить в Нижегородской области
05 февраля 2021 10:55  [161] Нижегородский ДУК объяснил ситуацию с прорывом трубы в жилом доме
05 февраля 2021 10:01  [125] Прокуратура добилась реконструкции мостов в Семенове
05 февраля 2021 09:31  [347] Мобильный городок для водителей ставят 5 февраля на опасном участке нижегородской трассы
Общество

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 5 февраля

05 февраля 2021 12:31  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 473 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 5 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера был зарегистрирован 471 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 5 февраля, как и днем ранее, составляет 1.00.

По данным на 5 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 86 784 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 676 (вчера - 5 663).

В настоящее время около 3,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,3 тысячи человек лечится в больницах, шестеро жителей региона пребывает в обсерваторах.

При этом уже 78 924 нижегородца, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 444 человека, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 184.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 182 950 человек, в том числе за последние сутки протестировано 7 470 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 200,6 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph