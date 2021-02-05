Еще 469 нижегородцев заразились коронавирусом в минувшие сутки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Еще 469 нижегородцев заразились коронавирусом в минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

По данным ведомства, на 7 февраля 79 791 нижегородец выздоровел после, всего в регионе с подтверждённым диагнозом "COVID-19" насчитывается почти 88 тысяч человек.

За последние сутки от коронавируса в регионе скончались 12 человек. За все время с начала пандемии умерли 2 110 человек.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.