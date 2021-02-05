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Анонсы событий для СМИ на 17 февраля 2021 года
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16 февраля 2021 19:38  [102] Нижний сегодня: главные события дня
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16 февраля 2021 17:26  [121] Площадь нижегородских сельхозземель для мелиорации в 2021 году увеличат на 1,7 тысяч га
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

16 февраля 2021 19:38  [102] Общество

Трубу с холодной водой прорвало на ул. Ковалихинской Нижнего Новгорода

Утечка произошла из колодца на линии холодного водоснабжения. Во время устранения аварии и замены запорной арматуры пришлось отключить от подачи воды один жилой дом и Ковалихинские бани. Утечка была устранена еще рано утром - в 06:00 16 февраля.

Фуникулер в Нижегородском кремле планируется построить к августу

Сейчас объявлен конкурс по поиску подрядчика, который разработает проектную документацию, выполнит инженерные изыскания и построит объект. Начальная (максимальная) цена контракта - 329,4 млн рублей. Источник финансирования- средства областного бюджета. Подрядчика выберут после 16 марта.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области, где насчитывается 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более чем в половине районов области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 91 718 человек, из которых 39 933 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 51 785 – за пределами областного центра.

Подросток сбежал из психоневрологической больницы Нижнего Новгорода 16 января

Пропажу 14-летнего Никиты Морозова с территории областной психоневрологической больницы №1 им. Кащенко обнаружили около 10:00. Волонтеры опубликовали данную информацию с приметами подростка и просят помощи в его поисках.

Синоптики рассказали нижегородцам о погоде до конца весны

В январе среднемесячная температура воздуха была около нормы, однако в феврале уже отмечалось отрицательное отклонение и оно продолжится до конца текущего месяца. Март также ожидается холодным и наступление климатической весны, возможно, будет сдвинуто на 1-2 недели, то есть на первую декаду апреля.

Более 220 млн рублей направят на ремонт дороги Останкино-Рустай в Нижегородской области

На ремонт более 14 км дороги будет выделено более 228 млн рублей. На участке дороги появится двухслойное асфальтобетонное покрытие, а обочины будут укреплены щебнем, нанесена разметка.

Временное ограничение парковки продлено на ряде улиц Нижнего Новгорода

В городе продолжается расчистка дорог от снега, который выпал в выходные. Припаркованные в зоне работ машины будут эвакуированы.

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