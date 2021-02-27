Обобщение: Весна встречает нижегородцев снятием ряда ограничений по коронавирусу Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес изменения в указ "О режиме повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусой инфекции.

Изменения коснулись многих сфер жизни нижегородцев, но все принятые решения направлены на частичное снятие действующих ограничений.

Спортивные болельщики теперь могут большим составом посещать матчи, проводимые ХК "Торпедо" во Дворце спорта, поскольку заполняемость трибун спортивного объекта увеличена до 70%, тогда как ранее максимально допустимое число зрителей на играх ХК "Торпедо" составляло 40% от вместимости трибун.

Такое изменение сейчас особенно актуально, поскольку "Торпедо" готовится к матчам в плей-офф чемпионата КХЛ и домашние игры нижегородской команды с казанским "Ак Барсом" пройдут уже 7 марта.

В работе заведений культуры также произошли изменения – там возобновляется работа гардеробов. Раньше посетители театров и концертов в условиях заполняемости залов на 30% и рассадки с дистанцией, хранили верхнюю одежду на соседних пустых креслах.

Изменения также произошли и в сфере общепита – увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Если раньше максимально допустимая заполняемость организаций общепита составляла 40%, то сейчас зал можно заполнить до 50%.

Есть приятная новость для молодоженов: в залах на свадьбах теперь могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего, а на открытых площадках – до 50 человек, включая ведущего.

Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года. Указ также предусматривает режим самоизоляции для женщин, ждущих рождения ребенка. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы. Кроме того, в силе остается рекомендация соблюдать самоизоляцию людям с хроническими заболеваниями.

Кроме того, изменения в указ смягчают требования к организации официальных мероприятий, проведение которых требует закон. Речь идет о таких мероприятиях, как публичные слушания, собрания акционеров и собственников жилья, заседания коллегиальных органов власти.