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Власти рассчитывают, что ограничения по коронавирусу будут сняты к концу лета

28 марта 2021 19:01  [225] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что основные ограничения по коронавирусу будут сняты в стране к концу лета.

Глава государства напомнил, что для полного снятия ограничений необходим коллективный иммунитет и при нынешних темпах вакцинации россияне к концу лета достигнут этого показателя на 70%.

"Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, такого показателя", - сказал президент в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он также рассказал, что все три российские вакцины на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины - "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак", созданная Институтом имени Чумакова РАН.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. По данным на 15 марта прививку от коронавируса сделали уже около 122 тысячи нижегородцев, а две аппликации вакцины получили 74 тысячи жителей региона.

Вакцинация в Нижегородской области ведется препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены поставки вакцины "ЭпиВакКорона". Это произойдет когда производство и поставки данного препарата в регион будут налажены.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу 5 марта.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

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Теги:
Инфекция Карантин Коронавирус
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