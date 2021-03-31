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Общество

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 1 апреля COVID-19

01 апреля 2021 13:46  [88] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 290 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 1 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 283 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 1 апреля составляет 0.90 (вчера - 0.87).

По данным на 1 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 107 742 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 006 (вчера - 3 050).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 101 882 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 290 человек, а семь случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 854.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 433 067 человек, в том числе за последние сутки протестирован 6 464 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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