Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 2 апреля COVID-19 Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 277 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 290 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 1 апреля составляет 0.90, сегодняшние данные пока не известны.

По данным на 2 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 108 019 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 956 (вчера - 3 006).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 102 200 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 318 человек, а девять случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 863.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.