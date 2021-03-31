Мемориальную доску капитану 1 ранга Геннадию Дмитриеву открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Мемориальную доску капитану 1 ранга Геннадию Дмитриеву открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

В мероприятии принял участие депутат областного парламента Андрей Тарасов.

Как рассказали в пресс-службе, мемориальная доска расположена в школе №30 Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Капитан 1 ранга Геннадий Дмитриев родился 23 января 1966 года в Москве в семье военнослужащего. После окончания школы №30 в городе Горький в 1983 году поступил в КВВМКУ им. С.М. Кирова в Баку на штурманский факультет. Именно с Каспийского высшего военно-морского Краснознаменного училища началась судьба офицера.

Геннадий Владимирович прошел путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до первого начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования военно-морского флота в Северодвинске.

В качестве председателя государственной комиссии Геннадием Дмитриевым подписаны акты о вводе в эксплуатацию 41-ой единицы боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ. В настоящее время все боевые корабли и суда успешно выполняют поставленные задачи.

4 июля 2016 года Геннадий Дмитриев скоропостижно скончался в возрасте 50 лет в командировке в Астрахани. Похоронен с воинскими почестями в Нижегородской области в деревне Большая Ельня.

Комментируя открытие мемориальной доски, депутат Андрей Тарасов сказал, что это событие имеет важное значение для патриотического воспитания молодежи.

"Геннадий Владимирович Дмитриев – это пример служения Родине, пример для подрастающего поколения! Он много сделал для укрепления обороноспособности нашей страны, и сегодня его память увековечена в школе №30, которую Геннадий Дмитриев закончил. Мы гордимся такими людьми!", - отметил Андрей Тарасов.