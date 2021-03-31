Сотрудников "Красного Сормова" хотят привлечь к строительству круизного лайнера в Астрахани Бизнес

Фото: с сайта Морского инженерного бюро (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудников нижегородского завода "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планируется привлечь к достройке четырехпалубного круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астрахани. Об этом в интервью ИАА "ПортНьюс" рассказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Мы рассматриваем возможность командировать в Астрахань часть специалистов из Нижнего Новгорода, которые успешно себя зарекомендовали на строительстве аналогичного судна "Мустай Карим", - сказал он.

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин, такое предложение пока не поступало.

"Если будет принято решение о командировке специалистов предприятия в Астрахань, конечно, мы окажем помощь коллегам в достройке "Петра Великого". Нижегородская верфь завершила строительство первого в России круизного лайнера проекта PV300 в срок, судно передано заказчику в прошлом году. Мы наработали необходимые компетенции", - отметил он.

По словам Алексея Рахманова, строительство парохода "Петр Великий" планируется завершить в 2021 году.

Напомним, построенный в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" спустили на воду 11 сентября 2019 года, 1 августа оно отправилось в порт приписки, 22 августа - в первый рейс.

СПРАВКА:

Как сообщается на сайте "Морского инженерного бюро" (разработчик проекта), круизное судно проекта PV300VD пассажировместимостью 310 человек было заложено на Астраханском судостроительном заводе "Лотос" 15 августа 2016 год, а спущено на воду 24 мая 2019 года.

Назначение теплохода - перевозка пассажиров на круизных линиях "Москва - Санкт-Петербург" с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, "Москва - Астрахань", "Москва - Ростов-на-Дону" с проходом Волго-Донским судоходным каналом, по Азовскому, Черному, Средиземному, Каспийскому и Красному морям. Судно строится по заказу лизинговой компании "Машпромлизинг" для Московского речного пароходства.

Отмечается, что "Петр Великий" спроектирован как "плавучая гостиница". Общая площадь кают составляет 16-43 кв м. каждая, включая балкон. На борту запланирован ресторан, конференц-зал, бар, детская комната, салон красоты, сувенирный киоск, фитнес-центр и солярий на открытой солнечной палубе.