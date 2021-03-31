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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области

14 апреля 2021 16:20  [118] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области. Об этом 14 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 110 892 человек, из которых 48 536 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 356 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 87 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 901 жителя (6 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 445 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 19 жителей), Советский (6 844, +6 заболевших), Московский (5 145, еще 9 заболевших), Канавинский (4 965, +7 человек), Сормовский (4 952, еще 22 инфицированных), Приокский (3 752, +12 заболевших) и Нижегородский (3 532, за сутки - на 6 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 962 заболевших жителя), Бор (5 520), Павловский (2 939), Балахнинский (2 820), Выксунский (2 787), Богородский (2 490) и Городецкий (2 479).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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