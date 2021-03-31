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Общество

Более 200 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса

19 апреля 2021 18:15  [1] Общество
Более 200 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса

Более 200 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 200 тысяч жителей Нижегородской области уже сделали прививку от коронавируса. Такие данные приводит министерство здравоохранения региона.

По данным на 19 апреля вакцинировались 225 636 нижегородцев. На сегодняшний день область получила 301 272 дозы вакцины от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов говорил, что недавно были периоды, когда регион испытывал нехватку вакцины, поскольку производители не успевали за той потребностью, которая формировалась. Сейчас ситуация изменилась, вакцину производят несколько заводов и проблем с поставками препаратов не предвидится.

Напомним, что вакцинироваться можно как в медицинском учреждении, так и в пунктах вакцинации, которые открываются в торговых центрах. Об открытии таких пунктов уже сообщили ТРЦ "Седьмое небо" и ТРК "Небо". Предполагается, что в апреле пункты откроются еще в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет среди нижегородцев к концу мая составит 60%. Соответственно, заболеваемость инфекцией будет протекать без вспышек и чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

По данным на 19 апреля коронавирус был подтвержден у 111 949 нижегордцев, в том числе сейчас болеют 1,8 тысячи человек. При этом уже выздоровели 107 036 жителей области, а за последние сутки из больниц выписались 225 человек.

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Теги:
Вакцина Инфекция Коронавирус
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