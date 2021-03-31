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Общество

Пять пострадавших при взрыве газа в селе Маргуша остаются в больницах

20 апреля 2021 09:57  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пять пострадавших при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района остаются в больницах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он принес соболезнования семье ребенка, которого спасатели нашли под завалами погибшим.

"Приношу глубочайшие соболезнования семье. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал Глеб Никитин.

В настоящее время в больницах остаются пять пострадавших в результате ЧП - трое взрослых и двое детей. Взрослые получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Двое детей - 9-летний мальчик и младенец (девочка, 2,5 месяца) переведены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

Замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов заметил, что здоровью детей ничего не угрожает, но, тем не менее, "было принято решение оставить их под наблюдением врачей".

Напомним, что следственный комитет уже задержал предполагаемых виновных в обрушении дома и последующем взрыве газа - сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы.

Установлено, что в день ЧП они проводили работы на объекте.

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Теги:
Взрыв газа Глеб Никитин МЧС
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