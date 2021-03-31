МЧС объявило ликвидацию последствий пожара в селе Маргуша, где взорвался газ Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МЧС в 9:17 объявило ликвидацию последствий пожара в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В настоящее время на месте продолжается разбор конструкций. Работы идут к завершению.

Напомним, что сообщение о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области поступило 19 апреля в 20:43. В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа.

В результате ЧП пострадали как минимум 8 человек и погиб трехмесячный ребенок.

По данному факту СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома в день взрыва газа.