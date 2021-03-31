МЧС объявило ликвидацию последствий пожара в селе Маргуша, где взорвался газ

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МЧС в 9:17 объявило ликвидацию последствий пожара в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В настоящее время на месте продолжается разбор конструкций. Работы идут к завершению.
Напомним, что сообщение о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области поступило 19 апреля в 20:43. В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа.
В результате ЧП пострадали как минимум 8 человек и погиб трехмесячный ребенок.
По данному факту СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома в день взрыва газа.
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