Строительство четырех перехватывающих парковок планируется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство четырех перехватывающих парковок планируется в Нижнем Новгороде до 2030 года. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в ходе отчета о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за минувший год в рамках заседания Гордумы 28 апреля.

По его словам, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода предусмотрено организовать парковки около станции "Парк культуры" - на 300 мест, железнодорожной станции "Варя" - на 400 мест, на площади Сенной - на 400 мест, а также вблизи автостанции "Верхние Печеры", где сейчас находятся гаражи, на 500 мест. Таким образом, общая емкость составит 1600 машиномест.

Юрий Шалабаев напомнил, что в настоящее время в городе функционируют две перехватывающие парковки, организованные в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Речь идет о бесплатных парковках у станции метро "Комсомольская" - на 324 места и на ул. Сергея Акимова - на 800 мест.

Глава города отметил, что вопрос об организации перехватывающих парковок будет решаться в соответствии с новой транспортной схемой, которая сейчас разрабатывается в Нижегородской области. Разработчик схемы "формализовал существующие проблемы", и в июле этого года представит предложения по улучшению. Реализация этой схемы оценивается в 111 млрд рублей. Новую систему предлагается внедрять поэтапно.

Напомним, что в соответствие с новой схемой организации дорожного движения в Нижнем Новгороде с конца января 2021 года постепенно вводится запрет на парковку на улицах города. В программе комплексного развития отмечается, что припаркованные на обочинах автомобили снижают пропускную способность улично-дорожной сети и уровень безопасности дорожного движения.