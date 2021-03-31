Роман Любарский планирует принять участие в выборах в Госдуму от "Единой России" Политика

Роман Любарский (слева) Фото: НРО партии "Единая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Замруководителя центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Роман Любарский планирует принять участие в выборах в Госдуму. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, он подал свои документы для участия в процедуре 1 мая.

Он планирует представлять "Единую Россию" по единому избирательному округу на территории Нижегородской области на выборах в Госдуму.

Как отметил сам Роман Любарский, это решение стало итогом долгой общественной и партийной работы.

"Еще с института мы занимались сначала "Молодежным единством", потом – "Молодой гвардией". Постепенно с уровня главного специалиста регионального исполкома "Единой России" дорос до должности заместителя руководителя Центрального исполнительного комитета. Поэтому хорошо знаю партийную работу и сам регион, глав районов, в курсе проблем муниципалитетов. Я достаточно долго проработал в исполнительной власти и могу сказать, что многое удалось сделать. В частности, у нас реализуются серьезные программы по инициативному бюджетированию, когда бюджетные деньги распределяют сами жители. И если сначала эти программы измерялись десятками миллионов рублей, то сегодня объем финансирования составляет несколько миллиардов", - сказал Роман Любарский.

"Этого удается достичь благодаря огромному вниманию к вопросу главы региона Глеба Никитина. А сейчас по инициативе "Единой России" народное бюджетирование стало обязательным на законодательном уровне по всей стране. Сегодня достаточно много нижегородских практик берется за основу федеральным центром. И хочется продолжить эту работу и сделать так, чтобы наш регион стал еще комфортнее для жизни нижегородцев", - добавил он.

Он напомнил, что "Единая Россия" – единственная политическая сила в стране, которая выдвигает своих кандидатов через предварительное голосование.

Напомним, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Оно будет организовано по максимально открытой модели, когда принять участие смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги процедуры подведут 1 июня.