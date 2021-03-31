Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Политика
01 мая 2021 18:45  [149] Роман Любарский планирует принять участие в выборах в Госдуму от "Единой России"
30 апреля 2021 18:56  [608] Эксперт-мониторинг событий 26 – 30 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр"
30 апреля 2021 10:00  [285] Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра заключили соглашение о сотрудничестве
29 апреля 2021 14:05  [1072] Алексей Москвин назначен и.о министра спорта Нижегородской области
29 апреля 2021 11:54  [277] ЗС НО хочет вернуть федеральное финансирование работ по плодородию сельхозземель
29 апреля 2021 11:50  [1983] Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области
29 апреля 2021 11:30  [277] Депутат ЗС НО Александр Шаронов награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь"
28 апреля 2021 16:38  [338] Председатель ЗС НО Евгений Люлин рассказал о планируемом исполнении посланий президента
28 апреля 2021 14:19  [972] Гордума утвердила новый состав избиркома Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 12:42  [1088] Юлия Абызова возглавит КСП Нижнего Новгорода
Политика

Роман Любарский планирует принять участие в выборах в Госдуму от "Единой России"

01 мая 2021 18:45  [149] Политика
Роман Любарский (слева)

Роман Любарский (слева)

Фото: НРО партии "Единая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Замруководителя центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Роман Любарский планирует принять участие в выборах в Госдуму. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, он подал свои документы для участия в процедуре 1 мая.

Он планирует представлять "Единую Россию" по единому избирательному округу на территории Нижегородской области на выборах в Госдуму.

Как отметил сам Роман Любарский, это решение стало итогом долгой общественной и партийной работы.

"Еще с института мы занимались сначала "Молодежным единством", потом – "Молодой гвардией". Постепенно с уровня главного специалиста регионального исполкома "Единой России" дорос до должности заместителя руководителя Центрального исполнительного комитета. Поэтому хорошо знаю партийную работу и сам регион, глав районов, в курсе проблем муниципалитетов. Я достаточно долго проработал в исполнительной власти и могу сказать, что многое удалось сделать. В частности, у нас реализуются серьезные программы по инициативному бюджетированию, когда бюджетные деньги распределяют сами жители. И если сначала эти программы измерялись десятками миллионов рублей, то сегодня объем финансирования составляет несколько миллиардов", - сказал Роман Любарский.

"Этого удается достичь благодаря огромному вниманию к вопросу главы региона Глеба Никитина. А сейчас по инициативе "Единой России" народное бюджетирование стало обязательным на законодательном уровне по всей стране. Сегодня достаточно много нижегородских практик берется за основу федеральным центром. И хочется продолжить эту работу и сделать так, чтобы наш регион стал еще комфортнее для жизни нижегородцев", - добавил он.

Он напомнил, что "Единая Россия" – единственная политическая сила в стране, которая выдвигает своих кандидатов через предварительное голосование.

Напомним, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Оно будет организовано по максимально открытой модели, когда принять участие смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги процедуры подведут 1 июня.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph