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Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил выпускников с окончанием учебного года

22 мая 2021 09:50  [102] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил выпускников с окончанием учебного года

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Текст поздравления главы региона распространила пресс-служба нижегородского правительства.

Глеб Никитин подчеркнул, что последний звонок – одновременно радостное и печальное событие. По словам губернатора, в этом празднике слились захватывающее предвкушение новой жизни и грусть от прощания со школой.

"Каждый из выпускников проделал огромный путь – от первоклассника, только открывающего для себя мир, до фактически взрослого человека, готового к выбору профессии. Мне хочется пожелать вам удачи на этом непростом пути!", - сказал губернатор.

Он также пожелал выпускникам быть смелыми и уверенными в себе, не боятся трудностей, воплощать мечты в жизнь. Глава региона напомнил выпускникам, что нужно поблагодарить учителей и родителей, которые дали знания и научили добиваться целей.

"Желаю вам достойно сдать экзамены. Пусть ваши мечты обязательно осуществятся, и вы войдете во взрослую жизнь с хорошими знаниями, прекрасными наставниками и отличными друзьями!", - резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин взял на контроль вопросы, озвученные в ходе конференции регионального совета МСУ. 

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