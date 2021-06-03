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Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

03 июня 2021 22:44  [169] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), который проходит 2-5 июня.

Сегодня – 3 июня, глава региона участвовал в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы" по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов.

В течение дня Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Подписи под документом поставили глава агентства Вероника Скворцова и губернатор Нижегородской области.

Кроме того, сегодня Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос", обсудил меры поддержки автопрома с ООО "Фольксваген Груп Рус".

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. В заключение дня VIP-гости форума оставили на стенде поздравления к юбилею города.

Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению Экономика и финансы
Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению Экономика и финансы
Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению Экономика и финансы
Глеб Никитин и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве
Глеб Никитин и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве
Глеб Никитин и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве
Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021
Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021
Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021
Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021
Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021
Глава ФМБА Вероника Скворцова оставляет поздравление к 800-летию Нижнего Новгорода на стенде Нижегородской области

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Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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