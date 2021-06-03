Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021 Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), который проходит 2-5 июня.

Сегодня – 3 июня, глава региона участвовал в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы" по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов.

В течение дня Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Подписи под документом поставили глава агентства Вероника Скворцова и губернатор Нижегородской области.

Кроме того, сегодня Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос", обсудил меры поддержки автопрома с ООО "Фольксваген Груп Рус".

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. В заключение дня VIP-гости форума оставили на стенде поздравления к юбилею города.